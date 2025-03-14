Ramazan ayında kurulan bereketli iftar sofraları, ne yazık ki farkında olmadan gıda israfını da artırıyor. Türkiye’de her yıl kişi başına 102 kg gıda çöpe giderken, bu israfı azaltmanın yolu, Ramazan’ın özüne uygun olarak sade ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını benimsemekten geçiyor. İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayı, bolluğun ve bereketin simgesi olduğu kadar paylaşımın ve bilinçli tüketimin de ön plana çıktığı bir dönem. Ancak, iftar sofralarında artan çeşitlilik, gıda israfını da beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi’ne göre, Türkiye’de yılda 8.7 milyon ton evlerden çöpe atılırken, hane halkı kişi başı yılda 102 kg gıdanın israf edildiği tahmin ediliyor.

Ramazan ayında kurulan sofralarda gıda israfının önüne geçmek için planlı alışveriş, porsiyon kontrolü ve artan yemekleri değerlendirmek gibi basit ama etkili yöntemlerin benimsenmesi büyük önem taşıyor. BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, Ramazan döneminde tüketim alışkanlıklarına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, bilinçli seçimlerin hem aile bütçesine hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunduğunu vurguladı. İsrafı azaltmanın en temel yollarından birinin alışverişi planlı yapmak olduğunu belirten Akdağ, iftardan hemen önce ve açken yapılan plansız market alışverişlerinin gereksiz gıda alımına yol açarak israfı artırdığının altını çizdi. Gıda israfını önlemede artan yemeklerin uygun şekilde saklanmasının kritik bir adım olduğunu belirten Akdağ, "Yemeklerinizi üç gün içinde tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız, dondurucuda etiketleyerek kaldırabilirsiniz. Dondurulmuş ürünleri tercih etmek, gıda atıklarından kompost yapmak gibi yöntemler hem cebinizi hem de dünyamızı koruyacaktır" ifadelerini kullandı. Özellikle Ramazan sofralarında porsiyon kontrolünün büyük fark yarattığını vurgulayan Akdağ, "İftarda bir anda çok fazla yemek hazırlamak yerine, ölçülü porsiyonlarla başlamak ve ihtiyaca göre ekleme yapmak hem sağlıklı beslenmeyi destekler hem de artan yemeklerin çöpe gitmesini önler" diyerek kolay ve etkili adımlarla gıda israfının azaltılabileceğini belirtti.