Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında, 'Atatürk 2' filminin gösterimi gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Milli bilinci pekiştirmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma vesilesiyle bir dizi etkinliklere imza atan Osmangazi Belediyesi, tarihe ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde bu kez 'Atatürk 2' filmini Bursalılar ile buluşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndan başlayıp, 1919 yılına kadar süren önemli dönüm noktalarını anlatan ve Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen filme sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e vatandaşların pürdikkat ile izlediği Atatürk 2 filmi, duygu yüklü anlar yaşattı.

Gösterimin ardından Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür eden Bursalı vatandaşlar, yoğun hisler barındırdıklarını ifade ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnet ile andı.