Osmangazi Belediyesi, ilçedeki ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Dereçavuş ile Hamitler mahallelerini birbirine bağlayan 1. Cem Sultan Caddesi’nde yol genişletme ve asfaltlama çalışması başlattı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ulaşımın daha rahat, konforlu ve güvenli bir hale gelmesi için gerçekleştirdiği yeni yol yapım veya onarım çalışmaları ile ilçedeki yolların kalitesini yükseltiyor. İlçede eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hummalı bir çalışma ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş ile Hamitler mahallelerini birbirine bağlayan 1. Cem Sultan Caddesi’nde yol genişletme ve asfaltlama çalışması başlattı.

İki mahalle arasında ulaşımı sağlayan alternatif yollardan bir tanesi olan ve kent içi ulaşımda önem taşıyan 1. Cem Sultan Caddesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, caddenin genişliği 6 metreden 8 metreye çıkartıldı. Caddenin bozulan zeminini freze makinesi ile kazıyan belediye ekipleri, kazınan yolu asfalt dökerek yeniledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 1300 ton asfalt serimi gerçekleşti. Çalışmalar ile birlikte bölgedeki araç ulaşımının kalitesi arttı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan, daha yaşanabilir bir Osmangazi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Osmangazililere güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak için yol yapım veya onarım çalışmalarına her gün bir yenisini eklediklerini belirten Başkan Aydın, “Bundan sonraki süreçte de kaplama, yama ve tamir bakım çalışmalarına devam edeceğiz. Daha güzel ve ulaşılabilir bir Osmangazi için çalışıyoruz” dedi.

