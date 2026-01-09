Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde görev yaparken saldırıya uğrayan Avukat Zekeriya Polat'ın vefatı, Malatya Barosu tarafından kınandı. Baro, avukatlara ve kamu görevlilerine yönelik şiddetin önlenmesi için etkili ve caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Barosu Başkanı Avukat Onur Demez, Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde görev sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Zekeriya Polat için bir basın açıklaması yaptı. Av. Demez, Polat'ın hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan bağımsız savunmayı temsil ettiğini ve görev başında hedef alındığını vurguladı.

'Bu saldırı, yalnızca bireysel bir suç değil; savunma hakkına, adil yargılanma ilkesine ve hukuk düzenine yönelik ağır bir ihlaldir' diyen Av. Onur Demez, avukatları hedef alan sorumsuz söylemler ve cezasızlık anlayışının tehlikeli bir ortam oluşturduğunu belirterek, meslektaşlarının can güvenliği endişesiyle mesleklerini icra etmek zorunda bırakılmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Baro Başkanı, açıklamasında Avukat Zekeriya Polat'ın ailesine, yakınlarına ve hukuk camiasına başsağlığı dileyerek, adaletin korunması adına şunları kaydetti:

'Avukatlara ve tüm kamu görevlilerine yönelik şiddeti en güçlü biçimde kınıyoruz. Adalet Bakanlığı'nı, TBMM'yi ve yetkili tüm kurumları, bu tür saldırıların önlenmesi amacıyla etkili, caydırıcı ve kalıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Ayrıca, Avrupa Konseyi 'Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Sözleşme'nin Türkiye tarafından ivedilikle imzalanması ve etkin biçimde uygulanması zorunludur.'