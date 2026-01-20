Sömestr tatilinde öğrencileri bilimle buluşturmak için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, 7-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençlere yönelik Bilim Şenliği'nin kapılarını açtı. Beş gün sürecek şenlikte katılımcılar, bilim ve teknolojiyle dolu bir tatil geçirecek.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Bilim Şenliği, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla başladı. Şenlik kapsamında çocuklar ve gençler; sanal gerçeklik uygulamaları, robotik kodlama atölyeleri, astronomi ve uzay temalı çalışmalar, akıl ve zeka oyunları, kağıt sanatları ile çeşitli yarışma ve atölyelere katılma imkanı buluyor.

Bilimsel içerikli etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı sunan şenlik, aynı zamanda çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. Sanal gerçeklik deneyimleri ve robotik kodlama çalışmaları sayesinde katılımcılar, geleceğin teknolojilerini yakından tanıma şansı elde ediyor.

Açılışın ardından atölye alanlarını gezerek çocukların çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erkan Aydın, çocuklarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

'ÇOCUKLAR BİLİM ŞENLİĞİNDE YENİ DENEYİMLER KAZANACAK'

Bilim Şenliği'nin sömestr tatilinde çocuklara önemli bir fırsat sunduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Beş gün sürecek Bilim Şenliği'mizde kimyasal deneylerden uzay çadırına, yetenekleri geliştirecek birçok atölye yer alıyor. Bu şenlik, çocukları televizyon, tablet ve internetten uzak tutacak. Burada edindikleri deneyimler, belki de ileride Türkiye ve dünya çapında bilim insanı olmalarının ilk adımı olacak. Ailelerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada hem de büyük bir sorun haline gelen ekran bağımlılığıyla mücadelede etkili olduğuna inanıyorum' şeklinde konuştu.

Bilim Şenliği'ne katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar ve gençler ise, 'Harika bir ara tatil dönemi geçiriyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. Bilim Şenliği, 19-23 Ocak tarihleri arasında, 12.00-16.00 saatlerinde 7-17 yaş arası çocuklar ve gençler tarafından ziyaret edilebilecek.