ANKARA (İGFA) - MEB tarafından hazırlanan Kurtuluş Savaşı kahramanlarının canlandırıldığı 'Kahramanlar, Bir Kurtuluş Hikâyesi' adlı 8 bölümlük özel yapım, pazartesi ve perşembe günleri EBA platformu ve TRT EBA'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 8 bölümden oluşan 'Kahramanlar, Bir Kurtuluş Hikâyesi' adlı yapımla Anadolu'nun çeşitli yerlerinde birbirinden bağımsız olarak başlayan direniş hareketleriyle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının önünün nasıl açıldığı anlatılıyor.

'Kahramanlar, Bir Kurtuluş Hikâyesi'; vatansever insanları aynı ülkü etrafında toplayarak onlara zafer inancı aşılayan aydınların, cephede büyük fedakârlıklarla mücadele eden cesur kadınların ve iletişimin gücünü kullanan stratejik isimlerin hikâyeleri ile millî mücadelenin ruhunu ve kazanılan zaferin arka planını gözler önüne seriyor.

Özel yapımın Kuvayımilliye'nin anlatıldığı ilk bölümünde Anadolu'nun farklı bölgelerinde birbirinden bağımsız olarak başlayan ve kurtuluş mücadelesinin önünü açan direniş hareketinin ana hatları aktarılıyor.

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN KAHRAMAN KADINLARI

İkinci bölümde eski bir tüfek ve bir avuç arkadaşıyla yola çıkan Kara Fatma'nın, fedakâr Anadolu kadınlarının desteğini alarak kurduğu müfrezenin hikâyesi ele alınırken, üçüncü bölümde ise 20'li yaşlarının başında olan Kılavuz Hatice'nin, üstün cesareti ve zekâsıyla tek başına Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren olağanüstü mücadelesi işleniyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre dördüncü bölümünde kucağındaki yeni doğmuş bebeğiyle Küre Dağları'nın dondurucu soğuğuna meydan okuyan Şerife Bacı'nın fedakârlık dolu hikâyesinin sunulduğu yapımın beşinci bölümü ise vatansever insanlara onlara zafer inancını aşılamak için Halide Edip Adıvar gibi aydınların üstlendiği kritik rolü ekranlara taşınacak.

6. bölümde Fransız ordusunun Gaziantep'e girmesini engelleyen Şahin Bey ve arkadaşlarının gösterdiği destansı direnişi, 7. bölümde İzmir'in işgaline karşı Yunan ordusunun karşısına tek başına çıkan gazeteci Hasan Tahsin'in onur ve cesaret dolu yaşamını konu edinen yapımın son bölümünde ise Kurtuluş Savaşı sırasında iletişimin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu, Telgrafçı Hamdi'nin hikâyesi üzerinden gözler önüne serilecek.