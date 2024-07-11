Osmangazi Belediyesi geçtiğimiz yıllarda binalardan arındırdığı sur üstünde görkemli bir park inşa etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en uğrak noktalarından biri olan Üftade Türbesi’ne giden sokakta geçtiğimiz yıl binalardan arındırdığı sur üstünde Ulucami, Hanlar Bölgesi, Uludağ gibi çeşitli noktaların seyredilebildiği bir park inşa etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan parkın manzarası, ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Bursa’nın tarihi noktalarının bir çoğunun çıplak gözle görülebildiği parkın ziyaretçileri belediyenin söz konusu hizmetinden oldukça memnun olduklarını dile getiriyor.

Park özellikle mahalle sakinleri ve türbe ziyaretçilerinin uğrak noktası olmuş durumda.