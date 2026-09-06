Okul öncesi eğitimin temel unsurlarından biri olan öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle eğitim kadrosunun yeni döneme daha donanımlı ve hazırlıklı başlamasına katkı sağlarken, ilçedeki kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuklara sunulan eğitim hizmetinin niteliğini de her geçen gün daha ileriye taşımayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde görev yapan öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, eğitim alanındaki güncel yaklaşımları yakından takip etmelerini sağlamak ve çocuklara sunulan eğitimin niteliğini daha da yükseltmek amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

1-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen dört günlük eğitim programında, alanında uzman isimler öğretmenlerle bir araya gelerek okul öncesi eğitimde önemli başlıkları ele aldı. Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında gerçekleştirilen program boyunca öğretmenler, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak farklı konu başlıklarında eğitimlere katıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra sınıf ortamında karşılaşılabilecek durumlara yönelik uygulama ve değerlendirmelerin de ele alındığı seminerlerde, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen çağdaş eğitim yaklaşımları üzerinde duruldu.

Program kapsamında; Dr. Demet Koç tarafından 'Sınıfın Görünmeyen Müfredatı: Sosyal Duygusal Öğrenme', Zeynep Kaymak tarafından 'Oyun - Doğa - Eğitim', Psikolog Seher Özbağ Mancar tarafından 'Ko-Regülasyon Yöntemleri ve Sınıfta Sağlıklı Sınırlar' konulu eğitimler gerçekleştirdi. Programın son gününde ise Eğitim Koordinatörü Rabia Can tarafından 'Yeni Döneme Birlikte Başlıyoruz: Kurumsal İşleyiş, Eğitim Akışı ve Uygulamalar' başlıklı eğitim verildi.

'YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILIMIZDA HOCALARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan da, Osmangazi Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde görevli öğretmenlere yönelik eğitim seminerine katıldı.

Öğretmenlere yeni dönem öncesi iyi dileklerini ileten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, 'Osmangazi Gösteri Merkezi'mizde Osmangazi Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde çalışan bütün kreş hocalarımıza Türkiye'nin muhtelif kreşlerinde çalışan, alanlarında uzman hocalarımızdan eğitim semineri verdik. Bu seminerimizin amacı yeni dönemdeki hocalarımıza yeterlilik ve bilgi aktarımı konusunda eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yaptık. Bizlere bu konuda destek veren ve buraya gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni eğitim ve öğretim yılımızda hocalarımıza başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

'YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN'

Kreşler hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Sevcan Yaman da, 'Yaklaşık 60 kişilik öğretmen grubumuzla beraber eğitimleri tamamladık. Eğitimlerin son gününde velilerimizi davet ettik, kreşlerdeki akışlarımızdan bahsettik. Velilerimiz çocuklarını nereye gönderiyor, çocuklar gün içerisinde neler yapacak, hangi öğretmenlerle beraber olacaklar, hem öğretmenlerimizi tanıtıyoruz hem onların nasıl bir oryantasyon dönemi geçireceklerini anlatıyoruz. Yeni yılımızda 7 kreşimizi aktif hale getirmeyi planlıyoruz, 550 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni yıl için, yeni dönem için hayırlı olsun diyoruz.' diye konuştu.

Veliler de, Osmangazi Belediyesi'nin kreşlerini memnuniyetle tercih ettiklerini ifade etti. Velilerden Kayhan Şahin, 'Osmangazi Belediyesi'nin kreşini tercih etmemizdeki sebep bize güven vermesi, eğitim sisteminin güzel olması. Giden kişilerden referansla geri dönüş almamız. Eğitim seminerinde bizlere, yıl boyunca neler yapacaklarını anlattılar. Bizim onlardan istediklerimizi sordular, güzel bir seminer oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz, güzel bir sistem oturtmuşlar.' şeklinde konuştu. Bir diğer veli Onur Altıparmak ise, 'Bilgilendirmeler, kayıt süreci çok olumluydu bizim açımızdan. Özellikle güvenlik konusu had safhada ben de yer etti. Günümüzde güvenlik çok önemli bir konu. Süreçten çok memnunuz, öğretmenlerimiz çok anlayışlı, çok cana yakınlar. Bizim için iyi oldu, gerekli her türlü desteği verdiler. Ortamı çok güzel, çok iyi olacağına inanıyoruz.' açıklamalarında bulundu.