Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kıracaali Mahallesi sakinleri ile kahvaltı yaparak güne başladı. Bir araya geldiği vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Aydın, daha sonra cadde ve sokakları gezerek mahalledeki sıkıntıları yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta farklı bir mahallede düzenlenen kahvaltı programı ile Osmangazili yurttaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışından hareketle ilçede bulunan tüm mahalleleri tek tek dolaşan Başkan Aydın, son olarak Kıracaali Mahallesi sakinleri ile kahvaltı programında buluştu. Kırcaali Mahallesi Muhtarı Şerif Akgün’ün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, mahalle sakinleri ve bölge esnafı katıldı.

Kırcaali Mahallesi sakinleri tarafından ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Aydın, Osmangazi genelinde yürütülen hizmet çalışmalarını anlattı. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Aydın, vatandaşların yaşadıkları sorunları ve talepleri dinledi. Başkan Aydın, notlarını alarak sıkıntıların çözümü için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Mahallelerin sıkıntılarını en iyi orada yaşayan halk bilir diyen Başkan Aydın, “Onun için halkla iç içe olmak lazım. Bu bizim mahallelerimizde düzenlediğimiz yedinci kahvaltımız. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş alış verişi yapıyoruz. Sıkıntıları yerinde görüp, taleplere kulak vererek imkanlarımız doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Binanın içerisine girip halktan koparsanız, yaşanan sıkıntıları da göremiyorsunuz. Sıkıntıların sözlü olarak iletilmesi başka, gidip yerinde görülmesi başka. Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. Her hafta bir veya birkaç mahallemizi ziyaret ederek sahaya çıkmaya çalışıyoruz” dedi.