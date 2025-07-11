İzmir Çiğli Belediyesi, paylaşma ve dayanışma kültürünün simgesi olan Muharrem Ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bu yıl iki ayrı noktada gerçekleştirilen aşure ikramları, hem belediye emekçilerini hem de Çiğli halkını aynı sofrada buluşturdu.

Etkinliğin ilk durağı, Harmandalı’da bulunan Çiğli Belediyesi şantiyesi oldu. Burada görev yapan emekçilere aşure ikram edilerek, emek ve alın teriyle yoğrulmuş sofralarda birlik mesajı verildi. Ardından Kasaplar Meydanı’nda kurulan büyük kazanlarla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı

Dualar ve deyişler eşliğinde gerçekleşen aşure ikramı, manevi atmosferiyle duygusal anlara sahne oldu. Etkinliğe Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Bakırcı’nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kasaplar Meydanı’nı dolduran yüzlerce kişi, aşure kazanlarının etrafında toplanarak Muharrem Ayı’nın ruhunu birlikte yaşadı.

Dede Tokgöz: “En kıymetli mirasımız…”

Dede Yusuf Tokgöz konuşmasında Muharrem Ayının önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Muharrem Ayı'nın bereketini ve Hüseyin evladımızın yasını bir arada yaşıyoruz. Bu ay, sadece bir takvim dönemi değil; mazlumun yanında durmanın, adaletin peşinden yürümenin ve paylaşmanın ayıdır. Aynı kazan etrafında toplanmak, lokmamızı paylaşmak; geçmişten bugüne taşıdığımız en kıymetli miraslarımızdandır. Bu birliğin daim olmasını, bu sofraların hiç eksik olmamasını yürekten diliyorum.”