Bursa OSB tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasının 19.’su başladı.BURSA (İGFA) - Bursa OSB’deki firmaların katılımıyla gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 3 grupta 15 takım mücadele edecek.

Bursa OSB Ali Osman Sönmez Spor Tesislerinde Korteks ile Genkim takımlarının karşılaşmasıyla başlayan ve ilk maçı 2-1 sonuçla Korteks’in kazandığı turnuvanın açılışına, aileler ile çok sayıda futbolsever katıldı. Turnuvanın açılışı öncesinde çocuklar da rodeo, tırmanma duvarı, canlı langırt oyunlarında gönüllerince eğlendiler.

Turnuvanın açılışında konuşan Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım, “Bursa OSB Futbol Turnuvası, yalnızca bir spor karşılaşması değil, bölgemizin fabrikalarında emek veren binlerce çalışanı kaynaştıran, rekabeti dostluğa dönüştüren sosyal bir etkinliktir. Elbette sahada herkesin en büyük arzusu kupayı kaldırmak. Ancak unutulmamalı ki, sporun gerçek değeri yalnızca kazanmak değildir. Fair-play, saygı, hoşgörü ve centilmenlik turnuvamızı unutulmaz kılan asıl değerlerdir. En büyük kupa centilmenliktir, spor ve dostluk daim olsun” dedi.

Final maçıyla son erecek turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupaları, gol kralı, en iyi kaleci, en iyi futbolcu ve en centilmen takım dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.