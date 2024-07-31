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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, söz konusu alanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda başlayan yangın Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde henüz nedeni belli olmayan sebepten ötürü çıkan orman yangını ekiplerin anında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. BURSA (İGFA) - Bursa'dan orman yangın haberi Orhaneli ilçesi Çaydere mevkiinden geldi.