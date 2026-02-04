Bunlar da ilginizi çekebilir

Şefi Yavuz Kelebek öncülüğünde gerçekleştirilecek konser programı müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü sahneye taşıyacak. 5 Şubat Perşembe saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda 'Bir Geceden İzler' başlığıyla düzenlenecek konserde; İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu'na Simena Çocuk Korosu ve Akdeniz Üniversitesi Çoksesli Çocuk Korosu eşlik edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu ise 6 Şubat 2023'te Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla özel bir konser düzenleyecek.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila, Şef Celâl Abacı'ya gecenin anısına plaket takdim etti.

Hüzzam makamından eserlere yer verilen konserin ikinci bölümünde ise sanatseverler, Türk musikisinin en özel repertuvarlarını dinleme fırsatı buldu. Salonu dolduran izleyiciler, eserleri uzun süre alkışladı.

Gecenin ilk bölümünde Türk sanat müziğinin seçkin örneklerinden oluşan Hicaz Faslı ve Sultanîyegâh makamındaki eserler seslendirilirken, solistlerin solo performansları da büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği (TSM) İcra Heyeti, 'Bahar Bitti Güz Bitti' konseriyle müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

