Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi'nde yeni betonarme duvar yapımına başladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi'nde 27 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğinde betonarme istinat duvarı inşa ediyor.

Yapılacak duvar sayesinde özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymaları ve olası risklerin önüne geçilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak yol ve çevre güvenliği artırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Fatih Caddesi'nde hem yaya hem de araç trafiği için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulacak.