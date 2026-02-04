Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir ilçesine modern bir Evlendirme Dairesi kazandırıyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir Evlendirme Dairesi'nin yapımına başlandı. Seyhan Nehri kenarında 8 ay sonra hizmete girmesi hedeflenen Yüreğir Evlendirme Dairesi zemin ve birinci kat olarak planlandı ve yaklaşık 1500 metrekare alan üzerinde hizmet verecek.

Zemin katta giriş holü, fuaye, nikah salonu, gelin-damat odası, bekleme alanı, pano odası ve içecek servis olanı bulunacak. 1. katta ise yönetim ve personel odaları ile alanları yer alacak.