KONYA (iGFA) - 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın ev sahipliği yaptığı '2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı takip etmek üzere şehre gelen ulusal ve uluslararası basın mensupları Konya Büyükşehir Belediyesi Velespit Müzesi'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçarslan Meydanı'ndaki Meydan Evlerinde hayata geçirdiği Velespit Müzesi'ni tanıtan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye örnek olacak Velespit Müzesi'nin özellikle çocukların bisikleti sevmeleri adına dizayn edilmiş bir yapı olduğunu söyledi. Bisiklet tarihinin ve Konya'da bisikletle ilgili yapılan çalışmaların müzede anlatıldığını kaydeden Başkan Altay, 'Burası interaktif bir yapı. Sadece ziyaret ettiğiniz değil, içinde olduğunuz, bazı etkinliklere katılabildiğiniz alanlar var. Ayrıca görsel olarak da desteklediğimiz bölümlerimizle birlikte gelenlere hem Konya'mızı hem bisikleti anlatma fırsatı bulduğumuz bir müze oluşturduk' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN İLK, DÜNYANIN 20 OLİMPİK VELEDROMUNDAN BİRİSİ KONYA VELEDROMU BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu, bisikleti geçmişten itibaren insanların özellikle ulaşım için kullandığını kaydeden Başkan Altay, '1923'lü yıllardan itibaren şehrimizde bisiklet yarışları yapıldığını biliyoruz. 1949'da ilk veledromun yapılması ile birlikte müsabakalarda şehrimizde yapılmaya başlandı ve bugün gelinen noktada Türkiye'nin ilk, dünyanın 20 olimpik veledromundan birisi Konya Veledromu birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Görsel olarak da seyir keyfi yüksek yarışlara ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Uluslar Kupasını düzenlemiştik. Bu yıld a Avrupa Şampiyonası'nı birlikte icra ediyoruz. 30'dan fazla ülkeden 300'den fazla sporcu yarışmalara katılıyor. Seyirci ilgisi de bizi çok mutlu etti, umarım artarak devam eder. Tüm sporculara başarılar diliyor, şehrimize hoş geldiniz diyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, organizasyona büyük katkısı olan Türkiye Bisiklet Federasyonu'na teşekkür ederek, 'Avrupa Bisiklet Birliği Başkanımızı da dün bu müzede ağırladık. Konya'da bisiklet adına yaptığımız şeylerden bahsetme imkanı bulduk. Konya çok hızlı bir şekilde spor şehrine dönüşüyor çünkü çok uygun yapıda spor tesislerimiz var. Her yıl birçok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapıyoruz. Artık şehirde bu kültür de oluştu. Bu manada veledrom bizim en önemli yapılarımızdan birisi oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Spor Bakanlarımıza şehrimize böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyoruz' değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur da Konya Veledromu için 10 yıllık akreditasyon aldıklarını ve hemen akabinde Avrupa Şampiyonası'nı düzenliyor olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Müsabakaların dördüncü gününü geçiriyoruz. 30 ülkeden 315 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Pist bisikleti, federasyonumuz açısından en önemli branşlardan bir tanesi. Burada sporcu eğitim merkeziyle ilgili yapacağımız iş birliğiyle sporcu sayımız hızlıca artırılarak başarılı günlere ulaşacağımız kanaatindeyiz. Konya Veledromu'nun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne şahit oluyoruz. Bütün katılımcı ülkeler, sporcular, herkes memnuniyetini belirtiyor' diye konuştu.