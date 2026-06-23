Bursa Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki kadınlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği 'Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın' etkinliğinde yılın yazarı Sennur Sezer'in şiirleri okundu.

BURSA (İGFA) - Programa konuk olarak katılan yazarın kızı Ayşe Bengi Çelik ve yazarın arkadaşı Nalan Çelik, Sezer'in edebi kişiliğini ve özel yaşamını anlattı.





2010 yılından beri düzenlenen 'Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın' etkinliğinde bu kez Nilüfer Belediyesi tarafından yılın yazarı seçilen Sennur Sezer konuşuldu.

Nilüfer Nikahevi'nde ilçenin kırsal kesimindeki 21 mahallesindeki kadınların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de hazır bulundu.

Yazarın kızı Ayşe Bengi Çelik ve yazarın arkadaşı Nalan Çelik, yaşam öyküsünü paylaşırken, şiirlerini de okudu. Etkinlikte kadınlara yazarın 'Bu Resimde Kimler Var' isimli eseri de hediye edildi.

Nalan Çelik yaptığı konuşmada Sennur Sezer'in 1964 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı 'Gecekondu' isimli eseriyle tanışma hikayesini anlattı. 1976 yılında, henüz 15 yaşındayken bir sahafta bu kitabı bulduğunu belirten Çelik, ' 'Ölüm' şiirini daha o yaşta ezberlemiştim' dedi.

Çelik, şairin edebi yolculuğunu dinleyicilerle paylaştı. Sennur Sezer'in ansiklopedi gibi olduğunu anlatan Çelik, 'Ezbere konuşur, ezbere söyler, ezbere oradan oraya geçer. Hiç şaşırmaz, hiç kopmazdı' diye konuştu.

EVİMİZ OKUL GİBİYDİ

Kızı Ayşe Bengi Çelik ise annesi hakkında o öldükten sonra onun hakkında hiç yazı yazmadığını ve yüzleşmediğini, hatta ilk kez konuşma yaptığını anlattı. Ayşe Bengi Çelik, Sennur Sezer ve öykücü babası Adnan Özyalçıner ile yaşadıkları yıllardan bahsetti. Ayşe Bengi Çelik, 'Evimiz bir okul gibiydi. Misafirliğe Yaşar Kemal, Tomris Uyar gibi isimler gelirdi ve bu çocukken sizin için gündelik bir şey haline gelirdi. Meslek olarak hikâye anlatmayı, evde hiç bilmeden, otomatikman öğrendim' dedi.

Sennur Sezer'in anlattığı tüm hikâyelerin gerçek olduğunu belirten Ayşe Bengi Çelik, annesinin eserlerinde hayatın, emeğin içinden kesitler paylaştığını ve her kadının anlayabileceği hikâyeleri anlattığını söyledi.

Etkinliğin sonunda söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ayşe Bengi Çelik ile Nalan Çelik'e teşekkür etti. Nilüfer'in bir 'kadın şehri' olduğunun altını çizen Başkan Şadi Özdemir, kadınların omuz omuza hareket etmesinin yerel yönetim olarak kendilerinin de yolunu kolaylaştırdığını vurguladı.