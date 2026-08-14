Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini sporla, eğlenceyle ve doğayla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Okulları, kano eğitimleriyle devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan gölette gerçekleştirilen kano eğitimlerinde çocuklar temel kano tekniklerini öğrendi.

Yaklaşık bir ay boyunca, üç hafta süren eğitim programına çok sayıda çocuk katıldı. Çocukların yaş ve seviyelerine göre gruplandırıldığı eğitimler, hafta içi belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN ÜNLÜCE'YE TEŞEKKÜR

Yaz Okulları kapsamında gerçekleştirilen kano eğitimlerinin son haftasına girilirken, çocukların mutluluğu ve heyecanı renkli görüntülere sahne oldu. Kano kullanmayı öğrenen çocuklar, spor yaparak güzel bir yaz tatili geçirme fırsatı sunduğu için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Su sporlarıyla tanışan çocuklar, eğitimlerin kendileri için hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, kano yapmayı çok sevdiklerini ifade etti.