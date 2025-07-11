Bursa'da kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını desteklemek için Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonu ile Nilüfer’deki mahalle kadın derneklerinin üyeleri, müzeleri keşif yolculuğuna çıktı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kadınların sosyalleşmelerini, ürettikleri ürünleri sunmalarını ve istihdamlarının artması amacıyla desteklediği Nilüfer’de bulunan mahalle kadın dernekleri ile çeşitli projeler üretmeyi sürdürüyor.

Son olarak 16 mahalle kadın derneğinden 42 kadın Nilüfer’in müzelerini gezme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, Edebiyat Müzesi, Fotoğraf Müzesi ve İpek Evi’ni rehber eşliğinde gezen kadınlar, müzelerde tarihi bir yolculuğa da çıkmış oldu.