Bursa'da Yıldırım Belediyesi, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık sağlayacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, çocuklara ve gençlere destek olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 1 milyon öğrencinin girdiği ve sonuçlarının merakla beklendiği Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Yıldırım Belediyesi öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Öğrenciler, 16,17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde bulunan Tercih Danışmanlığı Merkezi’nden 10.00-18.00 arasında destek alabilecekler.

Yıldırım’da 8 binin üzerinde öğrencinin LGS Sınavı’na girdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız için tercih süreci en az sınav kadar önemli. Onların hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları için bu sürecin doğru yönetilmesine katkı sağlamak istiyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri liselere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.