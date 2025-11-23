Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merkez ve mülhakat adliyelerde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerinin sonuçlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakat adliyelerde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini değerlendirip atamalarını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Tunç, nakil sürecinde sağlık ve aile birliği mazeretlerinin öncelikli olarak dikkate alındığını, ayrıca hizmet puanları, personelin tercihleri, mevcut görev yeri ve atanmak istedikleri yerlerdeki personel durumunun ve verilen sınav izinlerinin birlikte değerlendirildiğini belirtti.

Ataması yapılan yazı işleri müdürlerinin atama türü ve hizmet puanlarının liste halinde Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilan edildiğini duyuran Bakan Tunç, 'Yazı işleri müdürlerimize yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ataması yapılan Yazı İşleri Müdürleri'nin atama türü ve hizmet puanı listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz