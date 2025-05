“Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı”nda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Çalıştay ile kentlerimizi daha güvenli kılacak ortak bir iradenin temellerini atıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin de paydaşları arasında bulunduğu “Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde “Güvenli Kent Bursa İçin Ortak Akıl” sloganıyla düzenlenen çalıştayda il ve ilçe belediye başkanları, akademisyenler ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Etkinliğe; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayda, daha güvenli, sağlıklı ve insan odaklı kentler için izlenecek yol haritası ele alındı.

“KENTLERİ GÜVENLİ KILACAK ORTAK İRADE OLUŞUYOR”

Çalıştayda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, güvenli kent anlayışının yalnızca fiziksel altyapıyla sınırlı olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Bugün kentlerimizi daha güvenli kılacak ortak bir iradenin temellerini atıyoruz. Önceliğimiz rakamlar değil, insan hayatı. Her iş kazası bir aileyi, her meslek hastalığı bir geleceği etkiliyor. Güvenli kent; kaldırımından şantiyesine, parkından iş yerine kadar huzurlu yaşam alanları sunabilen kenttir. Sağlık, sadece hastanelerde değil; yaşadığımız her alanda başlar.”

Başkan Şadi Özdemir, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca idari değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir olduğunu hatırlatarak, dijital dönüşümün bu alandaki etkisini de değerlendirdi. Özellikle psikososyal riskler konusuna dikkat çeken Özdemir, görünmez yüklerin de masaya yatırılmasının önemine değindi. “Riskleri önceden tespit edeceğiz, önlemlerimizi zamanında alacağız. Kaza raporlarıyla yetinmeyip, kök nedenleri ortadan kaldıracağız” diyen Başkan Şadi Özdemir, bu sürece katkı sunan tüm Nilüfer Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Şadi Özdemir, çalıştaydan çıkacak önerilerin yalnızca Bursa ve ilçelerine değil, tüm kamu kurumlarına ilham vereceğini belirterek, “En büyük temennim, bu önerilerin kâğıt üzerinde kalmaması. Parkta oynayan çocukların, gece mesaisindeki işçilerin yaşamına dokunması. Unutmayalım ki her kaza önlenebilir, her çalışan değerlidir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının iş birliğiyle daha güvenli ve yaşanabilir bir Bursa hedeflediklerini ifade ederek, “Bugün burada ortak bir vizyon, irade ve insana dair sorumlulukla bir aradayız” diye konuştu. Program sonunda, katılımcı belediye başkanları “İl Sağlığı ve Güvenliği Güvenli Yönetim Taahhüt Belgesi”ni imzalayarak “Güvenli yönetmeyi taahhüt ediyoruz” dedi.