Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alınmıştı. Aralarında Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem'in de olduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 7'sine adli kontrol kararı verildi. Bir şirkete kayyum atandı, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 10 Ekim 2025'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma, Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama' suçlarını kapsayan soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan kamuoyu açıklamasında, gözaltına alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 4'ü adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtilirken, 15 şüphelinin tutuklandığı, 7 şüpheliye adli kontrol kararı çıktığı bildirildi.

Operasyonda bir miktar para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulurken, bir şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Tutuklanan şüpheliler arasında Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem'in de olduğu öğrenilirken, şüphelilerin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.