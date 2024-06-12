Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde bu yıl da dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendiBURSA (İGFA) - Bursa'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer'de spordan sanata, kültürden eğitime her alanda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Nilüfer’deki öğrencilerin yanı sıra Nilüfer Belediyesi’nin hem yurt içi hem de yurt dışındaki kardeş belediyelerinden de katılım olurken, 30 gün boyunca 24 branşta düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 20 bin öğrenci mücadele etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’ne bu yıl 144 okuldan, 20 binin üzerinde öğrencinin katıldığını belirten Şahin, 12 İlçe Milli Eğitim Tertip Kurulu Üyesi ve 54 branş koordinatörünün burada görev aldığını söyledi. Bu organizasyonu uluslararası seviyeye taşıyan 7 kardeş kentten de katılım olduğunu hatırlatan Şahin, Nilüfer’de farkındalığı sporda, sanatta, kültürde her birimde çok daha farklı noktalara taşımak istediklerini kaydetti.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok da Nilüfer Belediyesi başta olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, bundan sonra organizasyonu devam ettirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında Şahin ve Altınok, 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde görev alan 12 İlçe Milli Eğitim Tertip Kurulu Üyesi ve 54 branş koordinatörüne plaketlerini verdi.