Nilüfer Belediyesi, her ay farklı bir sosyoloğun ele alınacağı seminer serisini başlattı. Programın ilkinde Doç. Dr. Levent Ünsaldı eşliğinde sosyolojik düşünme ve araştırma pratiğini kökten dönüştüren Pierre Bourdieu'nin çalışma tarzı konuşuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği ve 'Sosyal bilimler öğrenmeye nereden başlamalı' seminerler dizisi, Nilüfer Pancar Deposu'nda başladı. Doç. Dr. Levent Ünsaldı, programın amacının sosyal bilimlerde çokça konuşulan ancak az okunan klasikleri ve çağdaş ustaları ele almak olduğunu söyledi.

​Seminerin temel tezinin sadece bitmiş bir ürün olmadığını söyleyen Ünsaldı, o ürünü ortaya çıkaran çalışma tarzının anlaşılması gerektiğini vurguladı. Ünsaldı, 'Nasıl yapmışlar?' sorusunun, bir metni yorumlamaktan veya özetlemekten çok daha kıymetli olduğunun altını çizdi.

Bourdieu'nun 'Ayrım' kitabının hem nicel, hem de etnografik çalışmaları içerdiğini belirten Ünsaldı, bu da nesnenin inşa edilme biçiminin kullanılan teknikleri belirlediğini aktardı. Bourdieu'nün usulünü aktarırken 'Sosyoloji Zanaatı' kitabında belirtilen üçlü epistemolojik hiyerarşiye dikkat çeken Ünsaldı, 'Kopuş', 'İnşa' ve 'Sınama' kavramlarından bahsetti.

'Kopuş'un toplumsal kanaat, inanç ve temsillerden tamamen uzaklaşma, kuşku duyma gerekliliği olduğunu anlatan Ünsaldı, bu, sosyolojik bilginin önündeki engellerden arınmayı amaçlayan pozitivist bir tarafı temsil ettiğini söyledi. 'İnşa'yı nesnenin kavramsal ve teorik bir dairede yeniden inşa edilmesi olarak aktaran Ünsaldı, araştırmanın ön cevaplar ve sorular üzerinden tümdengelimci bir tavırla yürütülmesi şeklinde değerlendirdi. Ünsaldı, 'Sınama'yı öne sürülen hipotezlerin ve teorinin sahada test edilmesi olarak belirterek, yanlışlamanın olumlu bir şey olduğunu, teorinin yeniden gözden geçirilmesine ve inşa edilmesine imkan tanıdığını ifade etti.

Bilimsel araştırmanın amacının yalnızca veri veya bulgu üretmek olmadığının altını çizen Doç. Dr. Levent Ünsaldı, teorik sorgulama ve geliştirilen kavramların kıymetli olduğunu vurguladı. İlgiyle takip edilen programın sonunda katılımcıların sorularının ardından seminerin ilki tamamlandı.