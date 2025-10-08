MÜSİAD Bursa Şubesi, sanayide yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak stratejik bir adım atarak Gürsu Belediyesi ile 'ECOLOGICS: Geleceği Kodlayan Genç Zihinler' projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

BURSA (İGFA) - Gürsu Gemi Seyir Terası'nda, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen törende, Müsiad Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, işbirliğini başlatan imzaları attı.

İçişleri Bakanlığı'ndan hibe desteği almaya hak kazanan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Avrupa Girişim Derneği'nin de paydaşı olduğu proje, şehrin genç potansiyelini geleceğin teknolojileriyle buluşturmayı hedefliyor.

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, ortak çalışmanın sanayiciler için stratejik önemine dikkat çekerek, 'Yapay zeka odaklı yeşil ve dijital dönüşüm artık sanayiciler için bir tercih değil; küresel rekabette var olabilmenin bir zorunluluğu. Gürsu Belediyemiz ile başlattığımız bu değerli proje, firmalarımıza sürdürülebilirlik alanında önemli bir rekabet avantajı kazandıracak. En büyük yatırımımız olan gençlerimize yapay zeka ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda vizyon kazandırarak, onları sanayimizin geleceğine hazırlıyoruz. Bu iş birliğiyle hem firmalarımızın yeşil dönüşümüne rehberlik edecek hem de nitelikli insan kaynağını şehrimize kazandıracağız. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, başta Gürsu Belediye Başkanımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'BU SİNERJİ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE BÜYÜK KATKILAR SUNACAK'

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise iş birliğinin Bursa için örnek bir model oluşturacağını belirterek, 'Bugün attığımız bu imza, MÜSİAD Bursa ile gerçekleştireceğimiz bir projenin ötesinde, Gürsu'nun yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığının da bir göstergesidir. MÜSİAD gibi sanayimizin çatı kuruluşlarından biriyle gençlerimizin dinamizmini ve parlak fikirlerini buluşturuyoruz. 'ECOLOGICS' ile gençlerimiz, sanayimizin üretim kapasitesini yeşil teknolojilerle dönüştürecek bilgi ve beceriyi kazanacak. Bu sinerjinin şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.' diye konuştu.

SANAYİDEKİ KARBON SALINIMI YÜZDE 30'A VARAN ORANDA AZALTILACAK

İki aşamalı bir yol haritasına sahip olan iş birliğinin ilk adımı olan 'ECOLOGICS' projesi kapsamında, 200 genç yapay zeka olmak üzere, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yoğun bir eğitim programına katılacak. Eğitim sürecinin ardından bu gençler, 10 pilot sanayi firmasıyla birebir çalışarak bu firmaların karbon ve su ayak izini azaltacak, yapay zekâ destekli yenilikçi sürdürülebilirlik çözümleri geliştirecek. İş birliğinin nihai hedefi ise, hayata geçirilecek olan Endüstriyel Simbiyoz Platformu. MÜSİAD üyesi 100'den fazla firmanın dahil olacağı bu dijital platform, bir işletmenin atığını veya yan ürününü başka bir işletme için hammaddeye dönüştürecek bir pazar yeri işlevi görecek. Bu modelle sanayideki karbon salınımlarının yüzde 30'a varan oranda azaltılması, atık bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni gelir kaynaklarının oluşturulması hedefleniyor.