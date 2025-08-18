Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin Pancar Deposu'nda gerçekleştirdiği açık hava etkinliğinde, vatandaşlar hem sinema hem müzik keyfi yaşadı. Atlas+ grubunun başarılı performansının ardından, “Bursa Bülbülü” filminin gösterimiyle vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaz akşamlarını renklendiren kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Ağustos ayı boyunca her pazar akşamı Pancar Deposu’nda düzenlenen açık hava sinema gösterimlerine, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

“Ördeklerin Göçü” filmiyle başlayan açık havada sinema gösterimleri, Atlas+ grubunun konseri ve ardından “Bursa Bülbülü” filminin gösterimiyle devam etti.

Türk müziğinin sevilen eserlerini kendilerine has tarzıyla yorumlayan Atlas+ grubu, performanslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Konserin ardından sinema keyfi, yönetmenliğini Hakan Algün’ün üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı, başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın yer aldığı “Bursa Bülbülü” filminin gösterimi yapıldı. 1980’lerde Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in kaset çıkarma hayalini mizahi bir dille anlatan film, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinliği Nilüfer Belediye Meclis Üyesi İrfan Özer de takip etti.

Pancar Deposu’ndaki açık hava sinema gösterimleri 24 Ağustos Pazar günü “Mufasa: Aslan Kral” filmiyle devam edecek. Programın son etkinliği ise 31 Ağustos Pazar günü “Atatürk 2” filmi gösterimiyle gerçekleştirilecek.