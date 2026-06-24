Nilüfer Belediyesi'nin Yılın Yazarı Sennur Sezer anısına düzenlediği 'Liselerarası Kitap Kapağı Yarışması'nda kazananlar açıklandı. Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Ecrin Nur Subaşı 1'incilik ödülünü aldı. Yarışmaya katılanlardan 89 eserin seçildiği sergi ise 8 Temmuz'a kadar Konak Kültürevi'nde gezilebilecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin Yılın Yazarı Sennur Sezer etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Sennur Sezer'in 'İzi Kalsın' kitabını okuyan öğrenciler, kapağı yeniden tasarladı. Bursa genelinden 18 okulun katıldığı yarışmaya 270 tasarım teslim edildi. Seçici kurulun değerlendirmelerinin ardından, 3 öğrenci dereceye girerken, 3 öğrenciye de seçici kurul özel ödülü verildi.

Konak Kültürevi'nde düzenlenen ödül töreni ve serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, okulların öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Okan Şahin, desteklerinden dolayı Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okul müdürlüklerine ve öğrencilere teşekkür ederek, ödül alanları tebrik etti.

Yarışmada tasarım ödülünü Yıldırım Borsa İMKB Lisesi öğrencisi Ecrin Nur Subaşı almaya hak kazandı. Yarışmanın 2'ncisi Yıldırım Borsa İMKB Lisesi'nden Ayşe Azra İnce olurken, Feriha Uyar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Meryem Yıldırım da üçüncü oldu.

Seçici kurul özel ödülüne ise 3 eser layık görüldü. Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Irmak İrem Emir, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden Mercan Kayış ve Defne Oğuz özel ödülü aldı.

Sergilenmeye değer bulunan 89 eser ise 8 Temmuz'a kadar Konak Kültürevi'nde izlenebilecek.