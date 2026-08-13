Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kırsal mahallelerde güvenli ve kesintisiz içme ve kullanma suyu teminine yönelik altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Seyitgazi ilçesine bağlı Gümüşbel ve Beykışla mahallelerinde gerçekleştirilen yeni sondaj ve terfi hattı çalışmasıyla, bölgenin su arz güvenliği güçlendirildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gümüşbel ve Beykışla mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni sondaj kuyusu devreye alındı.

Sondajdan elde edilen suyun yerleşim alanlarına güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılabilmesi için gerekli terfi hattı imalatı tamamlanarak sistem işletmeye alındı.

Gerçekleştirilen çalışma ile yeni su kaynağı mevcut şebeke sistemine entegre edilirken, su iletim altyapısının kapasitesi artırıldı. Böylece özellikle kurak dönemlerde ve su ihtiyacının yaşandığı süreçlerde sistemin verimli şekilde işletilmesi hedefleniyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların içme ve kullanma suyu sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini ifade etti.