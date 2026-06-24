Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 116 derslikli 9 okul, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde, İl Özel İdaresi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kent genelindeki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar sürdürülüyor. Kamu kaynakları ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımları devam eden toplam 116 derslikli 9 okulun inşaatlarının tamamlanarak 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılması planlanıyor.

HAYIRSEVERLERDEN EĞİTİME ÖNEMLİ DESTEK

Çalışmalar kapsamında 2025 yılında yapımına başlanan toplam 44 derslikli 3 okul ile 2026 yılında yapımına başlanan toplam 44 derslikli 4 okulun inşaatları devam ediyor. Hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen'in katkılarıyla 20 derslikli Turizm Meslek Lisesi ve 100 yataklı Uygulama Oteli, Azad Medeni Kahraman'ın katkılarıyla ise 8 derslikli ilkokul inşa ediliyor.

Yeni eğitim yatırımları için hazırlıklar da sürdürülüyor. Yıllara sari olarak planlanan toplam 48 derslikli 2 okul ile 100 yataklı pansiyonun ihale süreci devam ederken, 8 derslikli bir okulun ihale çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Ağrı'nın 7 ilçesinde bulunan toplam 50 okulun doğalgaz dönüşümü için ihaleler gerçekleştirilirken, 8 ilçedeki 96 okulda yapılacak kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin ihale süreçleri tamamlandı.

Ağrı Valiliği, çocukların daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla eğitim yatırımları, okul yapımları ve mevcut binaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.