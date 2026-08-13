Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin güçlü, güvenli ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması amacıyla kanalizasyon yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin güçlü, güvenli ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması amacıyla kanalizasyon yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

2019-2026 yılları arasında Antalya merkez ve ilçelerde toplam 6 milyar 884 milyon 13 bin 994 TL kanalizasyon yatırımı gerçekleştiren ASAT, bu süreçte 994 bin 367 kilometre yeni kanalizasyon hattı imal etti.

Hızla büyüyen nüfusu, gelişen turizm sektörü ve yeni yerleşim alanlarıyla birlikte altyapı ihtiyacı her geçen gün artan Antalya'da, kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli yatırım alanlarından biri oldu. ASAT ekipleri, bir yandan ekonomik ömrünü tamamlayan ve kapasitesi yetersiz kalan mevcut kanalizasyon hatlarını yenilerken, diğer yandan bugüne kadar kanalizasyon altyapısı bulunmayan bölgelerde yeni hat imalatları gerçekleştirdi.

995 KİLOMETRELİK ALTYAPI AĞI

Son 7 yıllık dönemde yapılan çalışmalar kapsamında Antalya genelinde yaklaşık 995 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Böylece kent merkeziyle birlikte ilçelerde de kanalizasyon altyapısının kapsamı genişletildi.

Gerçekleştirilen yatırımlar yalnızca yeni hat yapımıyla sınırlı kalmadı. Mevcut kanalizasyon sistemlerinin daha güvenli ve verimli çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan bölgelerde hat yenileme, kapasite artırımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Özellikle yeni yerleşim alanlarının oluştuğu, nüfus yoğunluğunun arttığı ve turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yapılan yatırımlarla kanalizasyon altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde güçlendirilmesi hedeflendi.

MERKEZDEN İLÇELERE GÜÇLÜ ALTYAPI

ASAT'ın kanalizasyon yatırımları Antalya kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Kırsal mahallelerden turizm bölgelerine, gelişen yerleşim alanlarından altyapısı yetersiz bölgelere kadar Antalya'nın dört bir yanında çalışmalar yürütüldü.

İlçelerde gerçekleştirilen yatırımlarla mevcut altyapı sistemleri güçlendirilirken, kanalizasyon hizmetinden yeterince yararlanamayan bölgelerde yeni altyapı ağları oluşturuldu. Böylece Antalya'nın yalnızca bugününe değil, gelecekteki altyapı ihtiyacına yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirildi.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK YATIRIM

Kanalizasyon altyapısı yatırımları, yalnızca kent yaşamının konforunu artıran bir hizmet değil, aynı zamanda çevrenin korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması açısından da büyük önem taşıyor.

Atık suların kontrollü şekilde toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayan kanalizasyon sistemleri sayesinde yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanıyor. ASAT'ın gerçekleştirdiği yatırımlar, Antalya'nın doğal kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması açısından da stratejik önem taşıyor.