Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle açılan yeni hizmet binası, kadınların sosyalleşmesine ve dayanışma kültürünü güçlendirmesine katkı sağlayacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kadınların sosyal hayattaki rolünü güçlendirmek ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Ahmet Yesevi Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin kullanacağı yeni merkez, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Törene, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Zerrin Güleş ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, yeni merkezin hayırlı olmasını dileyerek, 'Nilüfer Belediyesi olarak kadın dernekleriyle iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz. Onların birlik içinde üretmelerini ve dayanışma ruhunu yaşatmalarını destekliyoruz. Bu desteğimiz artarak devam edecek' ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Semra Eroğlu ise, sağlanan imkanlar için teşekkürlerini iletti. Eroğlu, 'Belediyemizle olan iş birliğimiz sayesinde kadınların bir araya gelip sosyalleşebileceği ve üretebileceği bu mekana kavuştuk. Bu iş birliği ve destekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e ve emeği geçen herkese minnettarız. Bu merkez, dayanışmamızı daha da güçlendirecek' dedi.