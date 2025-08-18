Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Ürünlü ve Yaylacık Mahalleleri’nde imara aykırı olduğunu tespit ettiği 1000’er metrekarelik iki iş yerini kısmi şekilde yıktı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Ürünlü ve Yaylacık Mahalleleri’nde ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerleri ile ilgili yasal süreç başlatıldı. Bildirilen yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik tedbirlerini almasının ardından 1000’er metrekarelik iki iş yerinin kısmi yıkımı gerçekleştirildi.