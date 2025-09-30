Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesi kapsamında Yaylacık Mahallesi’nde fabrika olarak faaliyet gösteren toplam 1950 metrekarelik iki kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ve düzenli denetimler gerçekleştiren belediye ekipleri, bu çerçevede Yaylacık Mahallesi’nde fabrika olarak kullanılan iki kaçak yapıyı tespit etti.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen Nilüfer Belediyesi ekipleri, ilk olarak 1000 metrekarelik kaçak yapıyı yıktı. Ekipler, daha sonra yine aynı mahallede bulunan 950 metrekarelik ikinci yapıyı da yerle bir ederek kullanılmaz hale getirdi.

Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları, herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.