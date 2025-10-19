Bursa'da Nilüfer'de düzenlenen etkinlikte, gıda güvenliği ve tüketici bilinçlenmesi konuları masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Gıda Etiketi Okuryazarlığı Söyleşisi'nde konuşan Gıda Mühendisi Sibel Tokat, 'En basitinden ülkemizde bir yılda israf edilen ekmekle 500 okul yapılabiliyor. Gıdanın çöpe gitmemesi için elimizden geleni yapmalıyız' dedi.

Nilüfer Belediyesi ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğinde, güvenli beslenme ve sağlıklı nesiller için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen 'Sağlıklı Gıda Şenliği', bir söyleşiyle sona erdi. Nilüfer Pancar Deposu'ndaki etkinlikte Sibel Tokat, 'Gıda Etiketi Okuryazarlığı' konulu bir sunum yaptı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı.

Tokat, dünyada ve Türkiye'de artan gıda israfına dikkat çekti. Bu yılki 'Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için el ele' sloganını hatırlatarak, herkesin bu sürecin önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Gıda israfının basit adımlarla önlenebileceğini belirten Tokat, 'Ülkemizde bir yılda israf edilen ekmekle 500 okul yapılabiliyor. Ekmeğimizi israf etmemeliyiz, şekli bozuk meyve ve sebzelere de şans vermeliyiz. Gıdanın çöpe gitmemesi için elimizden geleni yapmalıyız' diye konuştu.

Dünya açlık ve obeziteyle mücadele ederken, 'gıdaya sahip çıkmanın' önemine değinen Tokat, alışveriş yaparken ürün etiketlerinde dikkat edilmesi gereken bilgileri de paylaştı. Mevzuata göre menşei, içindekiler, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi gibi bilgilerin mutlaka etiketlerde yer alması gerektiğini vurgulayan Tokat, ayrıca tüketicilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden markaların güvenilirliğini sorgulayabileceklerini hatırlattı.