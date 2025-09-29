Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 10 Ağustos 2025’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sırasında örnek bir davranış sergileyen güvenlik görevlisi Ahmet Avcı’yı makamında ağırladı.BURSA (İGFA) - Nazım Hikmet Kültürevi’nde görevli olan Ahmet Avcı, deprem anında vatandaşların paniğe kapılmadan, güvenli şekilde tahliye edilmesine öncülük etmişti. Bu soğukkanlı ve cesur tavrı nedeniyle Başkan Şadi Özdemir tarafından tebrik edilen Avcı’ya, Nilüfer Belediyesi yöneticileri de teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yusuf Özdemir ve Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Başkan Şadi Özdemir, “Ahmet Avcı görev bilincini ve insani sorumluluğunu üstün şekilde yerine getirerek örnek bir davranış sergiledi. Böyle çalışanlarımızın varlığı bize güven veriyor” dedi.