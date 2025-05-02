Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde voleybol, yüzme ve masa tenisinde oynanan eleme müsabakalarında genç sporcular performanslarıyla göz doldurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, farklı branşlarda gerçekleştirilen karşılaşmalarla tüm hızıyla sürüyor. Badminton müsabakalarıyla başlayan şenlikler, voleybol ve hentbol gibi branşlarda devam ederken, genç sporcuların azmi ve başarılı performansları izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen Voleybol Gençler Kadınlar ve Erkekler kategorisindeki karşılaşmalarda heyecan doruktaydı. Eleme maçlarında üstün performans sergileyen takımlar, adlarını yarı finale yazdırdı. Final karşılaşmaları ise 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

MİNİKLER MASA TENİSİ VE YÜZMEDE KENDİNİ GÖSTERDİ

Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Masa Tenisi Küçükler kategorisinde de minik sporcular yeteneklerini sergiledi.

Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi’nde gerçekleşen yüzme müsabakalarında ise küçük sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti.

Küçükler Minik – A yüzme müsabakalarının son gününde 6 kategori, 4 branş ve 4 bayrak yarışında ilk 4’e girmeyi başararak madalya almaya hak kazandı. Müsabakalarda 96 sporcu madalya sevinci yaşadı.