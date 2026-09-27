İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 22 branşta spor malzemesi desteğini sürdürüyor. Bu yıl 1.600 kulübe toplam 214 bin 385 parça malzeme ulaştırılması planlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteğini bu yıl da sürdürdü. Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen törende, spor kulüplerine desteklerin dağıtımı yapıldı.

Törene İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB bürokratları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, İBB Meclis üyeleri, muhtarlar, spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

'16 MİLYON İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

2019'dan bu yana spor altyapısına yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini, kent genelinde 33 yeni spor tesisi kazandırdıklarını ve mevcut tesisleri yenilediklerini ifade eden Başkan Vekili Aslan, sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayan Aslan, amatör kulüplerin mahallelerde dayanışma ve gelişim açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. İBB'nin 2025 yılı içinde 850'si futbol, 200'ü diğer branşlarda olmak üzere toplam 1.050 amatör kulübe malzeme desteği sağladığı, 2026 yılı için ise 22 branşta ve 67 farklı kalemde toplam 214 bin 385 adet spor malzemesi dağıtımının planlandığı bildirildi.

Destek verilecek branşlar arasında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, kick boks, karate, judo, yüzme, güreş, atletizm, satranç, kano, kürek, yelken ve cimnastik gibi birçok spor dalı yer alıyor.

'UMUT SİZSİNİZ, GELECEK SİZSİNİZ'

Aslan, sporun sadece müsabaka değil; disiplin, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma kültürü olduğunu belirterek, gençlere umut ve eşit fırsat mesajı verdi. İstanbul'un her mahallesindeki çocukların spora erişebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Aslan, 2036 Olimpiyat Oyunları hedefini de hatırlattı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Düşmez de desteklerinden dolayı İBB'ye teşekkür ederek, dağıtılan malzemelerin kulüpler için hayırlı olmasını diledi.

Tören, sembolik malzeme teslimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.