A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, milli maç coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen, ancak karşılaşmayı statta izleyemeyecek vatandaşlar için Hüdavendigar Kent Parkı otopark alanına dev ekran kuracak.

BURSA (İGFA) - Bursa, milli heyecana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda konuk edecek. Ay yıldızlıların İtalya karşısındaki mücadelesini statta takip etme imkanı bulamayanlar, Hüdavendigar Kent Parkı'nda buluşacak. Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin park içerisinde kuracağı dev ekranla milli heyecanı omuz omuza yaşayacak.

ACEMLER'DE TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi, maç öncesinde şehirdeki milli heyecanı daha da büyütecek. Saat 18.00'de Acemler Bursaspor Metro İstasyonu'nda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtacak.

Bursa'nın Milli Takım için her zaman özel bir yeri olduğunu, İtalya mücadelesinde de tribünleri dolduran Bursalıların milli takımın itici gücü olacağına inandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'A Milli Takımımızın İtalya karşısında başarılı bir sonuç alacağına inanıyor ve yürekten başarılar diliyorum. Karşılaşmayı tribünlerde takip etme şansı olmayan tüm hemşehrilerimizi Hüdavendigar Kent Parkı'nda 'Bizim Çocuklar'a omuz omuza destek olmaya davet ediyorum' dedi.