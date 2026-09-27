Bursa'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletçiyle birlikte pedal çeviren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bisiklet kullanımına ve çevre dostu ulaşıma dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 20-27 Eylül Dünya Motorsuz Taşıtlar Haftası kapsamında Bursa Tophane Rotary Kulübü tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu'na katıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Başkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve yüzlerce bisikletçiyle birlikte çevre dostu ulaşımın önemine dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Etkinliğin başlangıç noktasında bisikletçilerle bir araya gelen Başkan Erkan Aydın, Dünya Motorsuz Taşıtlar Haftası'nın çevre ve sağlıklı yaşam açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Start öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Aydın, bisiklet turuna katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, '18'incisi düzenlenen, Osmangazi Tophane'den başlayıp Nilüfer ve Mudanya'ya devam edecek olan Motorsuz Taşıtlar Haftası kapsamındaki bisiklet turundayız. Tophane Rotary Kulübü ile birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bisiklet dünyanın en sağlıklı ulaşım aracı. Hem insan vücudu için hem de çevresel etkileri açısından sıfır karbon salınımı var. Dolayısıyla bisiklet kullanımını artırmamız gerekiyor. Biz de bu etkinlikte farkındalık sağlamak amacıyla belli bir parkurda pedal çevireceğiz. Katılan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' dedi.

'FARKINDALIĞIN EYLEME DÖNÜŞMESİ ÖNEMLİ'

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise dünyanın atmosfer açısından zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, karbon ayak izinin azaltılması konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine değindi. Bursa Tophane Rotary Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunduğunu ifade eden Başkan Şükrü Deviren, 'Bazı şeylerin farkına varılması ve bu anlamda da eyleme dönüşmesi çok önemli. Türkiye'de bisiklet sporunun biraz daha genişletilmesi anlamında katkılar sunulmasına dair herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

YÜZLERCE BİSİKLETÇİ ORTAK AMAÇ İÇİN BULUŞTU

Tophane Saltanat Kapı'dan verilen startın ardından yüzlerce bisikletçi, Merinos, Nilüfer Metro İstasyonu ve FSM Bulvarı güzergahını takip ederek Mudanya Yolu'na geçti. Bisikletçiler, belirlenen parkur boyunca pedal çevirerek Mudanya Mütareke Meydanı'na ulaştı. Yüzlerce bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, motorsuz ulaşımın çevreye sağladığı katkılara ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.