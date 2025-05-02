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63 kilogramda mücadele veren Büyükşehir’in başarılı sporcusu Hilal Baş,Türkiye beşincisi olurken, Elif Kavuştu ise 73 kilogramda ilk 8’e girmeyi başardı. Büyükşehirli sporcular bu sonuçlarla birlikte 4 Mayıs’ta düzenlenecek Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıkan Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcuları Hilal Baş ve Elif Kavuştu, elde ettikleri derecelerle Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları Hilal Baş ve Elif Kavuştu, 29 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Kayseri sporda Avrupa'ya örnek oldu

Kayseri sporda Avrupa'ya örnek oldu