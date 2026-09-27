A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki İtalya karşılaşması için Bursa'ya geldi. Taktik provasını tamamlayan ay-yıldızlılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.
BURSA (İGFA) - A Millî Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı karşılaşma için Bursa'ya geldi.
Ay-yıldızlı kafileyi kentte taraftarlar karşılarken, milli futbolcular ve teknik heyet maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek olan A Millî Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanın basına kapalı bölümde İtalya karşılaşmasının taktik provasını gerçekleştirdi.
Millî takımın Bursa'daki hazırlıkları taraftarların da yakından takip ettiği etkinliklerle sürerken, kentte İtalya karşılaşması öncesi millî heyecan yaşanıyor.
Bursa'nın ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşma 28 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak.
A Millî Takımımız, İtalya maçı için Bursa'da. ????????#BizimÇocuklar | #TURITA | #UNL pic.twitter.com/JnOioldtkO— Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) September 27, 2026