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A Millî Takımımız, İtalya maçı için Bursa'da. ???????? #BizimÇocuklar | #TURITA | #UNL pic.twitter.com/JnOioldtkO

Millî takımın Bursa'daki hazırlıkları taraftarların da yakından takip ettiği etkinliklerle sürerken, kentte İtalya karşılaşması öncesi millî heyecan yaşanıyor.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek olan A Millî Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanın basına kapalı bölümde İtalya karşılaşmasının taktik provasını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı kafileyi kentte taraftarlar karşılarken, milli futbolcular ve teknik heyet maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

BURSA (İGFA) - A Millî Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı karşılaşma için Bursa'ya geldi.

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki İtalya karşılaşması için Bursa'ya geldi. Taktik provasını tamamlayan ay-yıldızlılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek.

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