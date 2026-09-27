Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, olimpiyat madalyalı sporcuları ve altyapıdan yetişen genç yetenekleriyle Avrupa'da rüzgâr gibi esiyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, güçlü altyapısı ve başarılı sporcularıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Balıkesir'i başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyanın yanı sıra Büyükşehir Belediyespor; triatlon, judo, güreş ve birçok branşta elde edilen derecelerle Balıkesir'e büyük gurur yaşattı.

Farklı yaş gruplarındaki yetenekleri sporla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, güçlü altyapısı ve başarılı sporcularıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Balıkesir'i başarıyla temsil ediyor.

Bokstan judoya, güreşten atletizme kadar birçok branşta mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcuları, Avrupa'dan da madalyalar ve önemli derecelerle dönüyor.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN BRONZ MADALYA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un olimpiyat madalyalı milli boksörü Esra Yıldız Kahraman, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda başarılı performansıyla kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı.

Avrupa şampiyonalarında ikinci kez bronz madalyanın sahibi olan Kahraman, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

GENÇ YETENEKLER FARK YARATIYOR

Büyükşehir Belediyespor'un altyapısından yetişen genç yetenekler de uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Volkan Altınbudak, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinde düzenlenen Triatlon Balkan Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla üçüncülük elde etti. Minikler-Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda Yağmur Korkmaz ise 63 kilogram minikler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa Kupası Şampiyonu olurken Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu judocu Recep Ergin, Saraybosna Büyükler Avrupa Kupası'nda şampiyonluğu kazanıp altın madalyanın sahibi oldu. Sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve altyapıdan yetiştirdiği genç yetenekleriyle dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir'in adını uluslararası platformlarda duyurmaya devam ediyor.