Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Aziz Duran Parkı'nda gün boyunca devam eden kıyasıya mücadeleler, üçlük yarışmaları ve şampiyonluk rekabetiyle basketbol tutkunları spor ve eğlence dolu bir gün yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin basketbol tutkunlarını bir araya getirdiği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 250'den fazla sporcu katıldı.

Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen turnuvaya katılan basketbol tutkunları büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere üç farklı yaş kategorisinde şampiyonluk için sahaya çıktı. 47 farklı takımın mücadele ettiği organizasyonda sporcuların ortaya koyduğu performans izleyicilerden büyük alkış alırken, basketbol tutkunları gün boyunca takımlarına destek verdi.

ÜÇLÜK YARIŞMASINDA BÜYÜK HEYECAN

Basketbol karşılaşmalarının yanı sıra düzenlenen üçlük yarışması da organizasyona renk kattı. Sporcuların yeteneklerini sergilediği yarışmada heyecan son atışa kadar devam etti. Sporcuların kıyasıya mücadelesi ve izleyicilerin coşkusuyla basketbol festivaline dönüşen organizasyon, final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Basketbol heyecanına ortak olmak için Aziz Duran Parkı'na gelen vatandaşlar arasından belirlenen 10 şanslı kişiye de bisiklet hediye edildi.

Turnuva sonunda yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Yıldızlar kategorisi

1. ASAŞ

2. Strange Cheese

3. Güneş Warriors

Gençler kategorisi

1. Ice Cold Ötesi

2. MFE

3. Twins

Büyükler Kategorisi

1. Monoco

2. Mwp Hoops

3. Drews