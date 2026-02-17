Nevşehir Belediyesi, 2025 yılında doğan bebek, okula başlayan çocuk ve vefat eden vatandaşlar anısına hatıra ormanı oluşturdu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Aksaray Çevre Yolu istikametinde Sümer Mahallesi Ahmet Kemal Dedeoğlu Sokak'ta bulunan 23 Nisan Ortaokulu yanındaki alanda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve vatandaşların katılımı ile binlerce fidan toprakla buluştu.

Başkan Yardımcısı Hasan İler, Mahalle Muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailelerin çocukları ile birlikte katıldıkları programda dikilen çam fidanlarına can suları Belediye BaşkanıRasim Arı ve vatandaşlar tarafından verildi.

Proje çerçevesinde 2025 yılı içinde doğan bebekler, ilkokula yeni başlayan öğrenciler ve vefat eden vatandaşların anısına Hatıra Ormanı alanına fidanlar dikildi.

Hatıra Ormanı açılış programına katılan vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, yaklaşık 2 yıllık süreçte yüzbinlerce ağacın toprakla buluştuğunu söyleyerek ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlayan bu projelerin Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e aynı zamanda nefes aldıracağını ifade etti.

Başkan Rasim Arı açıklamasında 'Doğan her yavrumuz için bir fidan dikiyoruz, vefat eden her hemşerimiz için bir fidan dikiyoruz ve okula başlayan her evladımız yavrumuz için bir fidan dikiyoruz. Bu bölgeye 1615 fidan diktik ve toplamda 3500 fidan dikeceğiz. İnşallah 3-5 yıl sonra tamda çevre yolunun kenarında toplam 7.000 m2 olan bu alan Sümer Mahallemize nefes aldıracak. Çevre yolundan geçerken bu bölgeyi kullanan farklı illere gidenlerde şehirde ki bu ağaçlandırma seferberliğini ve yeşilliği görecekler. Yemyeşil bir Nevşehir için bu alanları daha da çoğaltmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Başkan Arı daha sonra fidan dikimine katılan vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.