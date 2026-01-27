Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin tarım arazilerinde ürettiği ayçiçekleri yağa dönüştü. Elde edilen ürünlerle aşevinin 1 yıllık yağ ihtiyacı karşılanırken, ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz dağıtım başladı.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl tarım alanlarını verimli kullanmak amacıyla başlattığı üretim planlaması, bu yıl somut sonuç verdi. Ocak ayında ekimi yapılan ayçiçeklerinden 20 bin 500 kilo mahsul elde edilirken, ürünler işlenerek ayçiçek yağına dönüştürüldü.

Üretilen yağlar, belediye aşevinde her gün yaklaşık 250 kişiye ulaştırılan sıcak yemeklerde kullanılmaya başlandı.

Böylece aşevinin yaklaşık 1 yıllık yağ ihtiyacı karşılanırken, ayçiçek yağları, Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, üretimin sosyal faydaya dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Üreten ve paylaşan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Toprağımızdan aldığımızı yine hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz' dedi. Ramazan ayında dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Erdem, Gıda Bankası ve Giysi Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.