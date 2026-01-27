Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında '2026 Yılı Proje Teklif Çağrısı' için başvurular alınmaya devam ediliyor. Proje başvuruları için son tarih 31 Ocak saat 23.59 olarak belirtildi.

KOCAELİ (İGFA) - 'YEDEP 2026 Proje Teklif Çağrısı', önceki yıllarda olduğu gibi kentlilik bilincinin artırılması ve katılımcılığın güçlendirilmesi ana temasıyla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli'de sivil toplumun güçlendirilmesi ve katılımcı yerel yönetim anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen YEDEP 2026 programı kapsamında sivil toplum kuruluşları projelerini 31 Ocak 2026 tarihine kadar online olarak sisteme yükleyebilecek.

KENTLİLİK BİLİNCİ VE KATILIMCILIK ÖN PLANDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve STK'lar iş birliğiyle sürdürülen program kapsamında; gönüllülüğün teşvik edilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcılığın desteklenmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. 2022 yılından bu yana kesintisiz devam eden YEDEP ile kentte daha bilinçli, katma değeri yüksek ve iş birliğine dayalı projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

STK'LARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİMLER

Proje teklif çağrısının ilan edilmesinin ardından Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenecek. Toplantılarda programın kapsamı, hedefleri ve başvuru süreçleri detaylı şekilde anlatılarak STK'lara rehberlik sağlanacak. Eğitimlerin yer ve tarihleri katılımcılara SMS ve e-posta yoluyla duyurulacak.

YEDEP 2026 için başvurular, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Sivil toplum kuruluşları proje başvurularını

www.sivildunyakocaeli.com ve www.kocaelikentkonseyi.org adreslerinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Başvuru rehberi, proje künyesi ve detaylı duyurulara da aynı platformlardan ulaşılabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

YEDEP 2026'ya başvuracak kuruluşların kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip STK (dernek, vakıf, federasyon veya konfederasyon) olması, Kocaeli'de faaliyette bulunması, son yıla ait beyannamesini vermiş olması ve Sivil Dünya Kocaeli platformuna kaydının bulunması gerekiyor.