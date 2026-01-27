Edirne'de Süloğlu Belediyesi, tamamen öz kaynaklarıyla temin ettiği iki yeni minibüsü hizmete aldı. Araçlar, öğrenci ve hasta taşımacılığında ücretsiz olarak kullanılacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın girişimleriyle belediye araç filosu iki yeni minibüsle güçlendirildi. Tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla alınan minibüsler, başta öğrenciler ve hastalar olmak üzere ilçe halkına ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Süloğlu Meydanı'nda tanıtılan ve giydirme çalışmasıyla dikkat çeken araçların; spor kulübü faaliyetleri ve sosyal organizasyonlarda da aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Başkan Ormankıran, 'Kamu kaynaklarını etkin kullanarak ilçemize değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Süloğlu halkı her şeyin en iyisini hak ediyor' dedi.