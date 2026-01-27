Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amatör Denizci Uygulamaları ve yeni yönetmelik ile amatör denizciliğin daha bilinçli, sistemli ve güvenli hâle getirildiğini açıkladı. Eğitimler yaygınlaştırılıyor, belgeler ve sınav süreçleri güncelleniyor. 2025 yılı için elde edilen 47 milyon lira gelir 80 yelken kulübü arasında paylaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, amatör denizcilik alanında başlatılan yeni düzenlemeler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, uygulama eğitimlerinin denizcilik kültürünü güçlendirdiğini ve vatandaşların denizle buluşmasını kolaylaştırdığını belirterek, hem teorik hem de pratik eğitimlerin teknelerde sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile yapılan protokol kapsamında 2025 yılında elde edilen 47 milyon liralık gelir, 80 yelken kulübü arasında paylaştırıldı. Kaynak, kulüplerin altyapı ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamada ve amatör denizcilik faaliyetlerini geliştirmede kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik' ile amatör denizcilik alanındaki uygulamalar yeniden düzenlendi. Bakan Uraloğlu, yeni yönetmeliğin belge türlerinden cezalara, eğitim ve denklik süreçlerine kadar birçok yenilik getirdiğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle, tek tip Amatör Denizci Belgesi uygulaması sona erdi. Artık 'ADB 10' belgesi 10 metreye kadar özel tekneler için, 'ADB 24' belgesi ise 24 metreye kadar özel tekneler için geçerli olacak. Mevcut belge sahiplerinin hakları korunurken, beş yıl içinde teorik eğitim almaları gerekecek.

24 metreden büyük, kamaralı ve özel kullanıma yönelik yatlar da denetim ve personel donatımı açısından ticari yatlar gibi değerlendirilecek. Böylece denizlerde seyir ve can emniyeti artırılacak.

Ayrıca, ADB 24 eğitim süreleri uzatıldı, sınav süreçleri güncellendi. 18 yaş altı ADB 10 sahipleri yalnızca yanlarında ADB 10 sahibi yetişkin varsa tekne kullanabilecek. Özel tekne sahiplerinin eş ve çocuklarına verilecek yetki yazılarında noter onayı gerekmeyecek. Çevrimiçi doğrulanabilen belgeler fiziki sunumdan muaf tutulacak ve sağlık raporları ile yabancı belge denklik süreçleri de düzenlenecek. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 6 ay ertelenerek paydaşlara uyum süresi tanındı. Bakan Uraloğlu, uygulamaların denizcilik sektörünü hem kültürel hem de teknik açıdan güçlendireceğini vurgulayarak, eğitimleri yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.