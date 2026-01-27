Tarihçi-yazar Abdullah Şahin, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'dan imparatorluğun çöküşüne ve yeniden doğuş iradesine uzanan süreci 'Ulu Çınar'ın Gölgesinde' adlı yeni kitabında ele aldı. Belgelerle desteklenen akıcı anlatımıyla eser, yeni bir tarih serisinin başlangıcı konumunda.

BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü, tarih bilincini yeniden gündeme taşırken; Milli Mücadele ruhunu kaleme aldığı eserleriyle tanınan tarihçi-yazar Abdullah Şahin, yeni kitabı 'Ulu Çınar'ın Gölgesinde - Osmanlı'nın Çöküş Hikâyeleri: Yıkılıştan Yeniden Doğuşa' ile bu anlamlı yıla güçlü bir katkı sundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde doğan ve çalışmalarını Bursa'da sürdüren tarihçi yazar Abdullah Şahin, okurlarını bir imparatorluğun doğduğu şehirden, yıkılışına ve oradan yeniden diriliş iradesine uzanan derin bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

KURULUŞUN ŞEHRİNDEN ÇÖKÜŞE BAKIŞ

Osmanlı'nın 'kuruluşun şehri' olan Bursa'da tarih yazan Abdullah Şahin, yeni eserinde 'Ulu Çınar' olarak betimlediği imparatorluğun son dönemlerini mercek altına alıyor. Yazar, kitabında yalnızca Osmanlı'nın çöküş sürecini anlatmakla kalmıyor; bu sürecin ardındaki yönetimsel, toplumsal ve stratejik hatalarla yüzleşerek bugüne ve geleceğe ışık tutmayı amaçlıyor. Şahin'e göre Bursa'nın fethiyle filizlenen devlet aklı, doğru dersler çıkarıldığında yeniden güçlenebilecek köklü bir miras barındırıyor.

YIKILIŞTAN KURTULUŞA UZANAN TARİHSEL HAT

Abdullah Şahin'in eserleri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihsel sürekliliği güçlü bir anlatıyla ele alıyor.

Şahin'in son kitabı 'Ulu Çınar'ın Gölgesinde', imparatorluğun duraklama ve çöküş nedenlerini sorgularken, daha önceki kitapları; 'Mustafa Kemal'le Kutlu Yolculuğa Çıkanlar: 19 Mayıs 1919', bu çöküşten çıkışın ilk adımlarını, 'Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm' ise bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanan destanını anlatıyor. Bu yönüyle yazarın külliyatı, Bursa'nın fethiyle başlayan devletleşme sürecinden Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan bütüncül bir tarih okuması sunuyor.

YENİ BİR TARİH SERİSİNİN İLK HALKASI

Deniz Yayınevi tarafından yayımlanan ve 'Yıkılıştan Yeniden Doğuşa' alt başlığıyla okurla buluşan 'Ulu Çınar'ın Gölgesinde', aynı zamanda yeni bir tarih serisinin de ilk halkası olma özelliği taşıyor. Şahin, belgelerle desteklenen akıcı anlatımıyla saray koridorlarındaki stratejik hatalardan liyakat kaybına kadar birçok kritik başlığı ele alırken, karanlık dönemlerin içinden doğan yeniden diriliş iradesini de gözler önüne seriyor.

700 YILLIK MİRASI ANLAMAK

Bursa'nın fethinin 700. yılında yayımlanan eser, yalnızca geçmişi anmak değil; bu büyük mirası doğru okuyarak geleceği inşa etme çağrısı niteliği taşıyor.

'Tarih, ancak okunduğunda değil, idrak edildiğinde tekerrürden kurtulur' diyen Abdullah Şahin'in ifadesiyle 'Bu kitap; devrilen bir çınarın ardından yas tutmak için değil; o köklerden fışkıran yeni iradeyi anlamak ve geleceği bu sağlam mirasla inşa etmek için yazılmış bir eserdir'.